Москва, 12 июля, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Беспилотные автомобили прошли по Москве уже 16 млн км, сообщил в своём Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Вместе с советником по корпоративному развитию «Яндекса» Алексеем Кудриным градоначальник посетил Инженерный центр автономного транспорта компании.

«В Москве реализуем развитие беспилотного транспорта, цифровые сервисы в образовании, культуре и других областях, которые частично определяют будущее столицы», — написал мэр.

Он отметил, что город помогает испытывать беспилотные машины в реальных условиях мегаполиса. Суммарно авто прошли 25 млн км, из которых свыше 16 млн км — по дорогам столицы, подчеркнул Собянин.

Прошлым летом в Ясеневе начались тестовые поездки роботакси. За три месяца эксперимента машины совершили больше 1700 поездок по району.

Робо-доставщики компании появились на улицах Москвы в 2019 году. По словам Собянина, сейчас их услугами пользуются больше 200 магазинов и ресторанных сетей.

На встрече мэр и представитель корпорации наметили планы дальнейшего сотрудничества, чтобы повышать качество услуг в разных сферах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Собянин дал старт испытаниям первого беспилотного трамвая в городских условиях. На сегодняшний день такой транспорт, курсирующий по столице без пассажиров, проехал уже 100 км. Во время тестовых поездок за пультом трамвая находится водитель, а специальная система следит за его действиями и дублирует их.

При этом уже в 2024 году такой трамвай начнёт полностью управлять процессом движения, а водитель будет только страховать его действия. Тогда же к тестовым поездкам пригласят и пассажиров. А до конца 2025 года в Москве планируют запустить полностью беспилотный трамвай.

По словам Собянина, к 2030 году в московском транспорте внедрят ещё несколько сервисов, основанных на «умных» нейросетях.