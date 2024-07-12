Москва, 12 июля, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Опыт специальной военной операции на Украине показал недостаточность обобщённых формулировок в российской ядерной доктрине, поэтому нужно ввести в неё более чёткие определения, чтобы показать странам Запада возможные последствия их действий, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков 12 июля в эфире «Первого канала».

РИА Новости

Он отметил, что члены НАТО игнорируют потенциал России в этой сфере, у них видна убеждённость, что худшее не случится, несмотря ни на какие их шаги против здравого смыла. Из-за этого требуются более чёткие положения в ядерной доктрине, чтобы западные страны поняли, что произойдёт, если они продолжат так действовать дальше, добавил замминистра.

«Политическая глухота тех, кто формирует позицию Вашингтона, Брюсселя, других западных столиц в этой сфере, она всеобъемлющая, терапевтические меры в плане каких-то вербальных сигналов работают всё меньше», — заявил Рябков.

Замглавы МИД также обвинил НАТО в несдержанности в области ядерного сдерживания. Он назвал это характерной чертой альянса. НАТО пытается доминировать в сфере ядерного оружия, но эти устремления обречены, отметил Рябков.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва думает о возможном изменении ядерной доктрины в ответ на понижение порога применения ядерного оружия на Западе. При этом он подчеркнул, что пока нет необходимости предусматривать возможность нанести превентивный ядерный удар. Глава государства также отметил, что Россия следит за ростом угроз и будет на это адекватно реагировать.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 23 июня заявил о возможном корректировании ядерной доктрины. Он отметил, что это зависит от изменений военно-политической обстановки. При увеличении угроз и вызовов Россия может внести правки в документ, добавил депутат.