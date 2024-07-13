Москва, 13 июля, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Последствия санкций для экономики Китая будут менее значительными, чем для европейских стран. Такое мнение 12 июля корреспонденту ИА Регнум высказал доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб, комментируя информацию о том, что Европа хочет развязать торговую войну с Китаем.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Издание The Economist сообщило, что Европа готовится к большой торговой войне с Китаем, которая может включать «карательный» механизм международных госзакупок. Этот механизм подразумевает блокировку доступа Китая к государственным тендерам по всей Европе, если Китай не будет подчиняться определённым правилам.

Твердохлеб отметил, что Китай успешно занимает целые ниши в традиционных сферах бизнеса, начиная от радиоэлектроники и заканчивая товарами лёгкой промышленности. Темпы освоения этих ниш таковы, что рынки нуждаются в продукции Китая. Поэтому ограничения, которые могут быть введены, в первую очередь ударят по потребителям продукции, что вызывает озабоченность и недовольство населения.

«Руководители западноевропейских стран понимают, что дальнейшее увеличение присутствия китайской промышленности и услуг на их рынках отрицательно сказывается на национальных производителях. Поэтому их действия вполне понятны, особенно учитывая влияние США на ситуацию. Однако больше всего в конечном итоге потеряет европейский потребитель. Также это негативно скажется на производственном потенциале европейских стран. Потому ЕС ничего не выиграет от таких действий, а только проиграет», — пояснил экономист.

Он отметил, что несмотря на то, что действия ЕС чувствительны для китайской экономики, Китай научился успешно противостоять санкционному давлению. Последствия для экономики Китая будут менее значительными по сравнению с тем, что ждёт европейскую экономику, подчеркнул Твердохлеб.

Как передавало ИА Регнум, издание The Economist сообщило, что в Министерстве торговли Китая выразили несогласие с подобными торговыми практиками и начали искать пути для подачи иска на ЕС во Всемирную торговую организацию и введения ответных мер.

В то же время европейские чиновники опасаются возможной победы бывшего американского президента Дональда Трампа на президентских выборах в США, который обещал ввести десятипроцентные пошлины на весь импорт в случае возвращения в Белый дом.

Европейская комиссия ввела предварительные временные компенсационные пошлины на импорт автомобилей с аккумуляторными электрическими батареями из Китая 4 июля в связи с якобы выявленными нарушениями в отношении «несправедливой» господдержки при их производстве. По мнению Брюсселя, субсидии для китайских производителей могут нанести ущерб промышленности ЕС. Для компании BYD она составила 17,4%, для Geely — 19,9%, для SAIC — 37,6%.

Ранее доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб отмечал, что введение ЕС импортных пошлин на китайские электромобили свидетельствуют о том, что Китай становится мировым лидером в этой сфере. Сами же ограничения вводятся в целях снизить конкурентный потенциал КНР. Экономист добавил, что Китай сможет на это отреагировать и оптимизировать расходы на производство автомобилей.