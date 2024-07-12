Коломна, Московская область, 12 июля, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Глава городского округа Коломна Александр Гречищев в Telegram-канале опубликовал кадры с места крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 в лесном массиве вблизи деревни Большое Карасёво.

Телеграм-канал «Глава Коломны Александр Гречищев»

«Добрались до места падения. Ещё раз подтверждаю — угрозы населённым пунктам нет», — написал он.

На опубликованной с места трагедии видеозаписи лежат поваленные и частично сломанные стволы деревьев, вокруг распространяется светло-серый дым. Спасатели вместе с главой городского округа движутся в глубь леса к месту происшествия.

На ряде фотографий видны, предположительно, части обшивки воздушного судна и другие детали, а также тлеющие очаги пожара.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля в оперативные службы поступило сообщение о крушении лайнера SSJ-100 в районе Коломны. Позднее стало известно, что на борту рухнувшего самолёта не было пассажиров. Там находились лишь три члена экипажа, сообщили в экстренных службах. Позже их гибель подтвердили. В оперативных службах отметили, что пилоты увели воздушное судно от жилых пунктов, что позволило избежать жертв и разрушений на земле.

Гречищев оперативно выехал к месту крушения лайнера. Он сообщил, что, предварительно, на борту находились два пилота и штурман. Место падения сейчас оцеплено, работают экстренные службы, отметил глава округа.

Следственный комитет по факту крушения возбудил уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). На место происшествия выехали следователи и криминалисты, которые установят все обстоятельства аварии.

Предварительно причиной крушения воздушного судна назвали отказ двигателя. По данным Объединённой авиастроительной компании (ОАК), авария произошла с самолётом, выпущенным в 2014 году. Он выполнял перегоночный рейс в аэропорт без пассажиров на борту.