Вашингтон, 12 июля, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в последнее время становится более жёстким, менее терпимым к ошибкам и даже склонным к паранойе. Об этом 12 июня написало агентство Reuters со ссылкой на источники.

Aaron Schwartz/Global Look Press

Уточняется, что журналисты агентства пообщались с восемью нынешними и бывшими чиновниками с Украины и Запада, работавшими с главой киевского режима, а также несколькими его друзьями и коллегами из прошлого.

По их словам, Зеленский стал напряжённым, нетерпеливым и почти не спит, а также может выгнать чиновников из комнаты, если решит, что они не полностью подготовлены или противоречат друг другу.

Так, в частности, глава киевского режима в начале года «в отчаянии» уволил своих помощников в ходе совещания по планированию информкампании для мобилизации в ряды украинской армии.

«В то же время Зеленский становится всё более «параноидальным» в отношении предполагаемых попыток России убить его и дестабилизировать руководство Украины», — заявил агентству высокопоставленный чиновник ЕС.

При этом отмечается, что уровень поддержки Зеленского на Украине сейчас снизился из-за того, что многие жители Украины обеспокоены концентрацией власти у его команды. А сам глава киевского режима всё больше разочаровывается в Западе.

Как сообщало ИА Регнум, американский телеканал ABC News 9 июля написал, что Зеленский оказался на саммите НАТО в Вашингтоне в роли просящей «подружки невесты». Авторы публикации отметили, что Зеленский получил такое прозвище, так как постоянно просит помощи — принять закон о дополнительной помощи и т.п.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов 11 июля рекомендовал главе киевского режима готовиться к участи гетмана-предателя Ивана Мазепы. Он отметил, что НАТО сейчас выступает в роли армии Швеции во время Северной войны, и у альянса есть свой Мазепа в лице Зеленского.