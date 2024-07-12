* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Москва, 12 июля, 2024, 18:17 — ИА Регнум. В отдельных регионах России уже начали применять замедление работы мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta — организация, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом 12 июля сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин («Единая Россия»).

Firdous Nazir/Global Look Press

Парламентарий пояснил, что это происходит тогда, когда регулятор «видит в этом необходимость».

«Так было в случае с Дагестаном. Замедление работы иностранного мессенджера было связано с антитеррористической деятельностью профильных ведомств», — уточнил он.

Депутат добавил, что несмотря на замедление работы WhatsApp, каких-либо решений о его блокировке на территории России принято не было.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля российские пользователи пожаловались на массовые сбои в работе WhatsApp. По данным сайта «Сбой.рф», большинство обращений (58%) поступили из Краснодарского края, 10% — из Дагестана, 6% — из Москвы, 5% сообщений поступили из Ростовской и столько же — из Волгоградской областей. Также жалобы поступили из Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Северной Осетии.

В Дагестане работу мессенджера замедлили профильные ведомства. Ограничения ввели, так как администрация мессенджера не пресекала распространение призывов к участию в экстремистских акциях.

Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что решения о блокировке WhatsApp на территории России нет. При этом он напомнил, что мессенджер неоднократно нарушал и продолжает нарушать российское законодательство, за что суды регулярно штрафуют компанию.

Парламентарий подчеркнул, что WhatsApp отказывается от сотрудничества с российскими властями, в том числе в деле противодействия терроризму и экстремизму. Такая политика не может продолжаться бесконечно, отметил Хинштейн. Он не исключил, что в будущем мессенджер может постигнуть судьба всей Meta.

Американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск 7 июля, комментируя утверждение о том, что сквозное шифрование в WhatsApp якобы позволяет полностью защитить переписку в чатах сервиса, предупредил об опасности использования мессенджера. По его словам, WhatsApp вообще не является безопасным.