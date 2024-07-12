Москва, 12 июля, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Министерство обороны России начало поставлять в войска автоматические и полуавтоматические карабины для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщил 12 июля журналистам замглавы ведомства генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

РИА Новости / Павел Лисицын

Он отметил, что группировки в зоне СВО получили уже 700 единиц вооружения.

«Карабины поставляются в большом количестве. Если мы берем на сейчас на каждую группировку в целом, только за последний месяц поставили более 700 таких современных карабинов, хороших, автоматических и полуавтоматических», — сказал Евкуров.

По словам генерала-полковника, число количество таких поставок постепенно будут увеличивать.

Как сообщал источник ИА Регнум, в зоне СВО начали испытания нового наземного дрона «Айболит». Разработка представляет собой довольно простую конструкцию в виде «носилок» на металлическом каркасе с тремя парами колёс на независимых подвесках. Такая конструкция повышает проходимость и манёвренность «Айболита», что крайне важно в условиях местности, где идут боевые действия.

25 июня стало известно, что ВС России получили партию новейших самоходных колёсных гаубиц «Мальва» калибра 152 мм. Гаубицу «Мальва» создали на базе шасси БАЗ с колёсной формулой 8×8, и её боезапас составляет как минимум 30 выстрелов. Новинка может пройти по дорогам общего пользования 1000 километров без дозаправки и хорошо преодолевает бездорожье, так как имеет полный привод и оснащена мощным дизельным двигателем.

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