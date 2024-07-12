Москва, 12 июля, 2024, 18:07 — ИА Регнум. В Москве сложилась напряжённая обстановка с воронами из-за их агрессивности, эти птицы действуют стаями, как волки или крысы, нападают на других птиц и их кладки яиц, заявил журналистам орнитолог Вадим Мишин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«Выедают яйца, пожирают птенцов, расклёвывают слётков. На самом деле, хоть они и умные и очень интересные, но всё-таки подлые и крайне вредные», — процитировало эксперта издание Life.ru.

По словам Мишина, вороны также могут погубить животное, если оно небольшого размера или ослаблено из-за болезни. Птицы могут по очереди подлетать и клевать жертву, пока не добьют её. Орнитолог призвал контролировать популяцию ворон, в противном случае могут погибнуть другие виды птиц.

Как сообщало ИА Регнум, в мае, когда было аномальное похолодание, московская семья спасла утят, которые разгуливали по железнодорожным путям, один из них застрял. Утки рядом не было, и семья забрала птенцов жить к себе в квартиру.

В феврале в московских парках заметили несколько видов редких птиц, внесённых в Красную книгу. Специалисты сфотографировали серую цаплю, камышницу, уток-мандаринок.