Москва, 12 июля, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий местным властям в России с 2025 года вводить туристический налог. Документ опубликован 12 июля на официальном портале правовой информации.

GLOBAL LOOK PRESS

Налог вводится путём преобразования курортного сбора. Планируется, что ставка будет расти постепенно — с 1% от стоимости проживания в 2025 году, прибавляя ежегодно по одному процентному пункту до 2029 года (далее — не выше 5%).

Этот налог будет местным, муниципалитеты самостоятельно определят необходимость его введения и размеры ставок.

При этом налог не будут исчислять со стоимости услуги по проживанию некоторых категорий граждан, в том числе участников специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 июля Госдума одобрила в третьем чтении закон о введении туристического налога с 2025 года. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс для совершенствования российской налоговой системы. Новый налог будет местным, и его смогут вводить правовыми нормативными актами муниципальные образования.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что принятие в России закона о туристическом налоге позволит повысить качество туристических объектов. По словам представителя Кремля, новый налог не приведёт к существенному подорожанию туристических услуг. Песков уточнил, что в процессе создания документ рассматривали эксперты и депутаты и все доводы за принятие этого закона были аргументированы.