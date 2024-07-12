Москва, 12 июля, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Введение в эксплуатацию школы и детского сада на территории жилого комплекса «Переделкино Ближнее» в московской префектуре ТиНАО позволит создать 350 рабочих мест, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

«К концу года планируется завершить строительство школы общей площадью более 33 тыс. кв. метров. Благодаря этим двум объектам появится свыше 350 рабочих мест», — сказал он.

Ефимов также сообщил, что в Переделкино уже построили две школы в общей сложности на 3750 мест и семь детских садов на 2220 детей. С учётом уже построенной социальной инфраструктуры и той, которую возведут к 2025 году, в микрорайоне создадут более 1,1 тыс. рабочих мест и более 8 тыс. мест в детсадах и школах, добавил он.

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин заявил, что после присоединения Троицкого и Новомосковского округов к столице в них создали 200 тыс. рабочих мест, а их общее их число приблизилось к 300 тыс.

Как передавало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин 10 июля сообщил, что администрация в рамках программы создания мест приложения труда города одобрила строительство шести объектов, которые дадут около 4,4 новых рабочих мест. Предприятия возведут в районах Щербинка, Внуково, Ново-Переделкино, Печатники, Коммунарка. Мэр подчеркнул, что программа в течение четырёх лет охватила почти все районы столицы.