Москва, 12 июля, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов правнучку лётчика Валерия Чкалова Дарью Богданову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом 12 июля сообщила пресс-служба ведомства.

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«Богданова распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что она также участвовала в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ, а также в создании и распространении материалов иноагентов.

В ведомстве добавили, что Богданова проживает за пределами России.

Как передавало ИА Регнум, Богданова активно поддерживает ВСУ и собирает средства для украинских военных. Известно, что Богданова оплатила надпись на артиллерийских снарядах ВСУ, которые от её имени запустили по городам и сёлам ДНР. Фотографию подписанных ею снарядов она опубликовала в Сети.

Правнучка лётчика Чкалова призывала нанести ядерный удар по Москве. При этом она вызвалась проспонсировать ядерный удар, заявив, что её никоим образом не волнуют люди, которые могут пострадать от последствий бомбардировки. Ей также всё равно, что будет с её бабушкой и матерью.

В беседе с ИА Регнум сын Героя Советского Союза лётчика Алексея Маресьева Виктор назвал слова правнучки Чкалова дуростью и вседозволенностью. Он добавил, что для его отца Чкалов был великим человеком, он очень уважал его и восхищался.