Красногорск, 12 июля, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Самолёт Sukhoi Superjet 100 упал в лесополосе в Московской области. Об этом 12 июля сообщили в оперативных службах.

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Уточняется, что лайнер рухнул между деревнями Апраксино и Малое Карасёво.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев заявил, что угрозы для жителей населённых пунктов нет.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт «Сухой Суперджет 100» потерпел крушение в Московской области 12 июля. Лайнер упал во время тестового полёта после планового ремонта. Согласно данным ресурса Flightradar, отслеживающего передвижение воздушного транспорта, лайнер долго время кружил в районе Коломны. Затем в оперативные службы поступило сообщение о крушении. На борту самолёта находились три члена экипажа ― двое пилотов и штурман ― они погибли.

Разбившийся лайнер принадлежал компании «Газпром-Авиа» и его перегоняли с завода в Луховицах в аэропорт Внуково. Самолёт пропал с радаров в 15:00 мск.

Как рассказал очевидец аварии, самолёт Sukhoi Superjet 100 рухнул в районе деревень Апраксино и Кудрявцево. По его словам, лайнер резко пошел вниз, пролетел над деревней и упал в районе леса.

Глава Коломны Александр Гречищев выехал на место падения самолёта. Также на месте ЧП работают сотрудники оперативных служб, следователи и криминалисты, которые установят все обстоятельства аварии.

По факту крушения Sukhoi Superjet 100 СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Предварительной причиной авиакатастрофы мог стать отказ двигателя. В оперативных службах отметили, что вероятно, причина крушения техническая, но будут проверять и другие версии, включая действия пилотов.

Известно, что расследованием падения самолёта займутся Межгосударственный авиационный комитет (МАК) при участии специалистов Росавиации.