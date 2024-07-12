Москва, 12 июля, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Безрассудные военные игрища возле границ КНДР, которые осуществляет Южная Корея, пора прекратить, пока на Корейском полуострове не произошла катастрофа, заявила 12 июля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД России

Она отметила, что руководство Южной Кореи публично навешивает на Пхеньян ярлык «мирового зла». При этом Сеул не стесняется в выражениях. Такие действия Южной Кореи говорят о продолжении курса на ликвидацию КНДР и на поглощение ее территории.

Российский дипломат предупредила, что такая политика может привести к катастрофе, в том числе для самой Южной Кореи.

«Поэтому наш совет — прекратить безрассудные военные игрища, вступить на путь разрядки напряжённости, установления взаимного доверия, что является ключевым условием мирного урегулирования проблем Корейского полуострова», — заявила Захарова.

Она добавила, что ситуация в этом регионе находится в тупике, выхода из которого не видно. Представитель МИД подчеркнула, что риски военной эскалации на Корейском полуострове возрастают.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня Южная Корея объявила о полной приостановке действия соглашения с КНДР от 19 сентября 2018 года о снижении военной напряжённости, согласно которому на границах морской буферной зоны страны не должны были проводить военные учения. Северная Корея отказалась от выполнения договора в ноябре 2023 года.

Президент России Владимир Путин 19 июня в ходе визита в Северную Корею подписал с лидером республики Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, предусматривающий оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одного из участников.

Через три дня посла России в Южной Корее Георгия Зиновьева вызвали в МИД республики, где ему выразили протест в связи с подписанным договором с КНДР.

Затем посла Южной Кореи Ли До Хуна вызвали в МИД РФ. Замглавы ведомства Андрей Руденко заявил дипломату о недопустимости заявлений из Сеула по сотрудничеству Москвы и Пхеньяна.

В конце июня Южная Корея впервые за семь лет возобновила полномасштабные учения с боевыми стрельбами на островах Ёнпхёндо и Пэннёндо возле западной части границы с Северной Кореей.