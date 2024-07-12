Москва, 12 июля, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Североатлантический альянс пообещал Украине «необратимую дорогу» не в НАТО, а в обрыв. Об этом 12 июля заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press

«В итоге киевскому режиму [на саммите] обещали «необратимую дорогу в альянс». Я, честно говоря, не знаю, что это за необратимая дорога в альянс, но мне кажется, что единственная ассоциация, которая появляется, — это «дорога к обрыву», — сказала она.

По словам дипломата, Киев в НАТО вроде бы ожидают, однако это больше похоже не на игру с Украиной, а на «игру в остатки Украины».

Она уточнила, что принятое на саммите блока решение по вступлению Киева в НАТО призвано консолидировать жителей Украины к продолжению военных действий. При этом показное единство альянса по вопросу о вступлении Украины в блок на саммите трещало по швам.

«Украину НАТО использует и продолжает использовать как расходный материал в геополитическом противостоянии с Россией», — добавила официальный представитель МИД.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 10 июля пресс-служба НАТО опубликовала совместную декларацию участников саммита альянса в Вашингтоне. В ней в числе прочего есть тезис о «необратимом пути» вступления Украины в блок. При этом в документе уточняется, что пока НАТО не готово направить Киеву прямое приглашение, в том числе и из-за отсутствия консенсуса по этому вопросу среди государств альянса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 11 июля отметил, что планы НАТО по принятию в альянс Украины связаны с его желанием нанести поражение России. Представитель Кремля уточнил, что блок принял решение создать логистические хабы в причерноморских городах и открыть дополнительные точки в Европе, уточнив, что военная инфраструктура НАТО становится всё ближе к границам.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев позднее в этот же день заявил, что России необходимо сделать всё, чтобы «необратимый путь Украины» в НАТО закончился её исчезновением. Он уточнил, что также российской стороне, по его мнению, нужно сделать всё для исчезновения альянса.