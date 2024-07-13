Москва, 13 июля, 2024, 13:26 — ИА Регнум. В сентябре блокировка YouTube не планируется. Об этом 12 июля корреспонденту ИА Регнум заявил зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, комментируя информацию о том, что в сентябре в России могут заблокировать этот сервис.

Thomas Trutschel/Global Look Press

«YouTube — это крупный сервис, и в данный момент в России нет достойной ему альтернативы… [Блокировка] точно не в сентябре. За это время можно будет протестировать какой-либо российский аналог и убедиться в его качестве. К сожалению существующие сейчас в России сервисы работают некорректно, хотя у них есть свои алгоритмы и динамика развития. Однако пользователи считают, что уровень их сервиса не соответствует привычным стандартам», — отметил Свинцов.

В свою очередь заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев отметил, что за последний год позиция администрации президента РФ и членов комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи не поменялась. В России пока нет аналога сервиса YouTube, который мог бы с ним конкурировать, поэтому блокировка была бы преждевременной.

Депутат подчеркнул, что YouTube — это не нейтральная площадка, а оружие Запада в информационной войне против России. Это сервис продолжает блокировать российские телеканалы и в начале июля заблокировал каналы российских исполнителей, совершив информационный залп в холодной войне против России, подчеркнул депутат.

«Своими действиями YouTube приближает свой конец в России. Он действует провокационно и ждёт своего часа. Несмотря на то, что он злоупотребляет некой безнаказанностью, это не будет длиться вечно. В России идёт работа над созданием и совершенствованием соответствующих видеохостингов, и проблемы, мешающие их созданию, решаются. Когда-то YouTube доиграется, но когда это будет, сказать сложно», — подчеркнул депутат.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России не планируют ограничивать работу Youtube, причиной замедления работы видеохостинга стали проблемы с местным оборудованием компании.

Пресс-служба «Ростелекома» сообщила о том, что российские пользователи YouTube могут столкнуться с проблемами в работе видеохостинга из-за технических неполадок в оборудовании Google. По информации пресс-службы, возникли технические проблемы с работой оборудования, принадлежащего Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках. Это оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном YouTube (система Google Global Cache).

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что начиная с 2020 года принадлежащий американской корпорации Google видеохостинг YouTube заблокировал более 200 российских каналов.

В РКН отметили, что сервис YouTube массово блокирует каналы российских государственных СМИ, страницы известных отечественных писателей и артистов, которые высказываются в поддержку России и действий властей.

YouTube 5 июля заблокировал каналы исполнителей Юлии Чичериной, Ярослава Дронова (Shaman), Григория Лепса, Олега Газманова, Полины Гагариной. Блокировка связана с внесением ряда физических лиц в список Евросоюза в рамках 14-го пакета санкций против РФ.

В январе видеохостинг заблокировал канал режиссёра Никиты Михалкова «БесогонТВ» якобы за многочисленные или серьёзные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний.