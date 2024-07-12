Москва, 12 июля, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Неуважительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина неприемлемы. Об этом 12 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Владимир Путин

«Мы по-прежнему считаем абсолютно недопустимым и непозволительным поведение для главы государства, когда он так неуважительно высказывается о главах других государств», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что подобные высказывания являются абсолютно неприемлемыми и никак не красят президента США.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля Байден вновь позволил себе оскорбления в адрес российского лидера. Глава Белого дома также обвинил Путина в том, что якобы из-за его действий самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни.

Байден не в первый раз позволяет себе подобные высказывания. Так, в конце мая в ходе выступления перед выпускниками военной академии США в Вест-Пойнте он назвал российского лидера «жестоким тираном».

Песков 6 июня отмечал, что оскорбительные высказывания Байдена вредят его собственной репутации, а Путин не реагирует на хамские выпады. Пресс-секретарь главы государства добавил, что президент России не станет опускаться до уровня Байдена и не будет отвечать «на подобные наглости».