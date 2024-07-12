Симферополь, 12 июля, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Симферопольский районный суд Крыма приговорил к году исправительных работ инструктора по боевой подготовке Игоря Малёва, признанного виновным в причинении смерти по неосторожности журналистке Светлане Бабаевой. Об этом 12 июля сообщили «Известия».

Константин Михальчевский/РИА Новости Игорь Малёв

Отмечается, что в ходе процесса защита и обвинение просили учесть смягчающие обстоятельства. В частности, что Малёв сознался в преступлении, что воспитывает несовершеннолетнего ребёнка и имеет положительную характеристику. Кроме того, для него это первое привлечение к уголовной ответственности, а гибель журналистки стала результатом случайного стечения обстоятельств.

Исправительные работы Малёв будет проходить по основному месту работы. Из его зарплаты будут удерживать 10% в пользу государства. Кроме того, с него взыщут судебные издержки.

Как передавало ИА Регнум, 11 июля обвинение входе судебного заседания попросило суд приговорить Малёва к исправительным работам на один год и девять месяцев.

Светлана Бабаева погибла в октябре 2022 года во время тренировочной стрельбы на учебном полигоне в Крыму. Малёв, который был инструктором на добровольной основе, выстрелил из автомата в грунт. Пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею Бабаевой.

Дело о гибели Бабаевой передали в Симферопольский районный суд Крыма в апреле 2024 года. Первое заседание по делу прошло в 15 мая. Малёв в ходе заседания заявил, что полностью признаёт вину и раскаивается.