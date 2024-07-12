Москва, 12 июля, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Киев готовит разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища для очередной провокации против России, заявила 12 июля на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ukrhydroenergo Киевская ГЭС

Спикер МИД отметила, что ведомство зафиксировало сообщение об исследовании так называемым Мировым центром данных по геоинформатике и устойчивому развитию при КПИим. Сикорского предполагаемых сценариев затопления территорий из-за разрушения дамб водохранилищ каскада Днепра.

«Дело в том, что в сентябре и октябре 2022 года этот центр уже моделировал последствия прорыва плотины Каховской ГЭС. А в июне 2023 года она разрушилась вследствие не прекращавшихся обстрелов ВСУ», — напомнила дипломат.

По её словам, ведомство уверено, что киевский режим решил устроить новую циничную провокацию против собственного населения.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 6 июня 2023 года, после ударов ВСУ по Каховской ГЭС вода хлынула ниже по течению Днепра, затопив ряд населённых пунктов, включая Алёшки и Новую Каховку. Из подтопленных районов эвакуировали жителей. В результате потопа пострадали 157 человек, погибли — 57.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Президент Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией Киева и примером террористических методов киевского режима. Как подчеркнул российский лидер, диверсия привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

В самой Украине решили, что могут взыскать с России компенсацию за Каховскую ГЭС. Глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота оценил размер ущерба в сумму порядка 2,5 млрд долларов.