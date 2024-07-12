Москва, 12 июля, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Роскомнадзор с 12 июля ограничил доступ к латвийской русскоязычной коммерческой платформе «Книга фанфиков» («Фикбук»). В универсальном сервисе проверки ограничения доступа к сайтам РНК появилась информация о блокировке.

Михаил Терещенко/ТАСС

Сайте размещает фанатские произведения, в том числе рассказы и стихи по мотивам книг, фильмов и других проектов.

Роскомнадзор 9 июля потребовал от владельцев «Фикбука» удалить запрещённую в России информацию, содержащую пропаганду ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским в РФ и запрещено). Ведомство предупредило, что ограничит доступ к площадке, если её его требования не будут выполнены.

РКН проинформировал, что «Фикбук» содержит множество ЛГБТ-разделов. Ведомство сообщило, что не раз направляла владельцам требования об их удалении. Запрещённая в России информация с сайта не исчезала — её просто переносили с одной страницы на другую.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня РКН заблокировал созданный писателем Борисом Акуниным (настоящее имя Григорий Чхартишвили, физическое лицо, признанное в России иностранным агентом, а также внесённое в перечень террористов и экстремистов) книжный сайт BAbook. По словам Акунина, через его сайт можно было приобрести запрещённый к распространению в России роман Владимира Сорокина «Наследие». Роскомнадзор потребовал удалить книгу, но владелец сайта отказался это сделать.

В начале мая стало известно, что, по требованию РКН, платформа TikTok удалила более тысячи запрещённых в России материалов, содержащих, в том числе, детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент.