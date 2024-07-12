Варшава, 12 июля, 2024, 16:08 — ИА Регнум. На аэродроме в городе Гдыне, расположенном в северной части Польши, упал учебно-тренировочный самолёт M-346 Bielik. Об этом 12 июля сообщил портал TVP Info со ссылкой на представителя командования ВС Польши подполковника Марека Павляка.

ТАСС / EPA / Radek Pietruszka

«На данный момент всё, что нам известно, это то, что учебный самолёт загорелся после удара о взлетно-посадочную полосу аэропорта», — сказал он.

По предварительным данным, на борту совершавшего тренировочный самолёта находился один лётчик. Данные о том, удалось ли ему катапультироваться уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июля в грузинском регионе Квемо Картли в районе села Дисвели потерпел крушение военный вертолёт. В результате падения воздушного судна погиб пилот.

Мексиканский новостной портал Kob 29 мая сообщил о крушении военного самолёта в американском штате Нью-Мексико, рядом с Рио-Браво. По информации телеканала CBS News, разбился экспериментальный образец истребителя F-35, который направлялся на военно-воздушную базу в Южной Калифорнии. Пилот воздушного судна смог катапультироваться, однако его госпитализировали с серьёзными травмами.

Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС США 1 мая потерпел крушение около авиабазы Холломан в американском штате Нью-Мексико у национального парка Уайт Сэндс. Пилоту удалось катапультироваться.