Военный самолёт разбился на аэродроме в Польши
Варшава, 12 июля, 2024, 16:08 — ИА Регнум. На аэродроме в городе Гдыне, расположенном в северной части Польши, упал учебно-тренировочный самолёт M-346 Bielik. Об этом 12 июля сообщил портал TVP Info со ссылкой на представителя командования ВС Польши подполковника Марека Павляка.
«На данный момент всё, что нам известно, это то, что учебный самолёт загорелся после удара о взлетно-посадочную полосу аэропорта», — сказал он.
По предварительным данным, на борту совершавшего тренировочный самолёта находился один лётчик. Данные о том, удалось ли ему катапультироваться уточняются.
Как сообщало ИА Регнум, 2 июля в грузинском регионе Квемо Картли в районе села Дисвели потерпел крушение военный вертолёт. В результате падения воздушного судна погиб пилот.
Мексиканский новостной портал Kob 29 мая сообщил о крушении военного самолёта в американском штате Нью-Мексико, рядом с Рио-Браво. По информации телеканала CBS News, разбился экспериментальный образец истребителя F-35, который направлялся на военно-воздушную базу в Южной Калифорнии. Пилот воздушного судна смог катапультироваться, однако его госпитализировали с серьёзными травмами.
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС США 1 мая потерпел крушение около авиабазы Холломан в американском штате Нью-Мексико у национального парка Уайт Сэндс. Пилоту удалось катапультироваться.