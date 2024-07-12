Москва, 12 июля, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Педиатра Надежду Буянову, обвиняемую в распространении фейков о Вооружённых силах России, восстановили на работе. Такое решение 12 июля вынес Тушинский районный суд Москвы.

Александр Щербак/ТАСС

Как следует из карточки дела на сайте суда, заседание вёл судья Роман Куличев. Он постановил признать незаконным увольнение 67-летней Буяновой из московской поликлиники, восстановить её в прежней должности и взыскать с медучреждения в пользу врача компенсацию среднего заработка в размере 928 тыс. рублей, а также 15 тыс. рублей за моральный вред.

«Будут ли представители поликлиники обжаловать это решение, не ясно», ― сказал в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Буяновой Оскар Черджиев.

Он добавил, что прокуратура была против удовлетворения иска, но суд согласился с доводами стороны защиты. Теперь, по его словам, осталось добиться оправдательного приговора по уголовному делу.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля в социальных сетях появилась информация о том, что 67-летняя Буянова на приёме якобы заявила одному из маленьких пациентов, что считает Россию виновной в начале вооружённого конфликта на Украине. Узнав, что семилетний мальчик скучает по отцу, погибшему в зоне СВО, врач добавила, что российский военный был «законной целью для Украины».

О случившемся мать ребёнка рассказала СМИ и написала заявление в полицию. По распоряжению председателя СК Александра Бастрыкина против Буяновой возбудили уголовное дело.

Тушинский суд Москвы 3 февраля избрал ей меру пресечения в виде запрета определённых действий. Позже дело переквалифицировали. На заседании 27 апреля суд отправил Буянову в СИЗО на два месяца. Ужесточение наказания было связано с тем, что педиатр уехала из Москвы, не предупредив следователей, а 24 апреля не пришла для ознакомления с материалами дела. Адвокат Оскар Черджиев заявил, что врач не скрывалась от следствия.

Буянова вину не признала, заявив, что разговора, за который ей предъявляют обвинения, в действительности не было. В начале мая коллеги педиатра призвали освободить её из СИЗО. Они опубликовали открытое письмо в поддержку медика, заявив, что уголовное дело против врача посылает молодёжи сигнал о том, что не нужно идти в медицину. Они прочитали стихотворение, посвящённое делу Буяновой.