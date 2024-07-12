Обвиняемую в фейках о ВС России педиатра восстановили на работе
Суд восстановил на работе педиатра, обвиняемую в фейках о ВС России
Москва, 12 июля, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Педиатра Надежду Буянову, обвиняемую в распространении фейков о Вооружённых силах России, восстановили на работе. Такое решение 12 июля вынес Тушинский районный суд Москвы.
Как следует из карточки дела на сайте суда, заседание вёл судья Роман Куличев. Он постановил признать незаконным увольнение 67-летней Буяновой из московской поликлиники, восстановить её в прежней должности и взыскать с медучреждения в пользу врача компенсацию среднего заработка в размере 928 тыс. рублей, а также 15 тыс. рублей за моральный вред.
«Будут ли представители поликлиники обжаловать это решение, не ясно», ― сказал в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Буяновой Оскар Черджиев.
Он добавил, что прокуратура была против удовлетворения иска, но суд согласился с доводами стороны защиты. Теперь, по его словам, осталось добиться оправдательного приговора по уголовному делу.
Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля в социальных сетях появилась информация о том, что 67-летняя Буянова на приёме якобы заявила одному из маленьких пациентов, что считает Россию виновной в начале вооружённого конфликта на Украине. Узнав, что семилетний мальчик скучает по отцу, погибшему в зоне СВО, врач добавила, что российский военный был «законной целью для Украины».
О случившемся мать ребёнка рассказала СМИ и написала заявление в полицию. По распоряжению председателя СК Александра Бастрыкина против Буяновой возбудили уголовное дело.
Тушинский суд Москвы 3 февраля избрал ей меру пресечения в виде запрета определённых действий. Позже дело переквалифицировали. На заседании 27 апреля суд отправил Буянову в СИЗО на два месяца. Ужесточение наказания было связано с тем, что педиатр уехала из Москвы, не предупредив следователей, а 24 апреля не пришла для ознакомления с материалами дела. Адвокат Оскар Черджиев заявил, что врач не скрывалась от следствия.
Буянова вину не признала, заявив, что разговора, за который ей предъявляют обвинения, в действительности не было. В начале мая коллеги педиатра призвали освободить её из СИЗО. Они опубликовали открытое письмо в поддержку медика, заявив, что уголовное дело против врача посылает молодёжи сигнал о том, что не нужно идти в медицину. Они прочитали стихотворение, посвящённое делу Буяновой.