Коломна, Московская область, 12 июля, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Оперативные службы проверяют информацию о падении пассажирского самолета в Московской области. По данным Telegram-канала «112», поступило сообщение о крушении, предположительно, лайнера SSJ-100 в районе Коломны. Были ли на борту пассажиры — неизвестно. Информация пока официально не подтверждена.

Иван Шилов ИА REGNUM

10 июля прогулочный легкомоторный самолёт Cessna-172 разбился возле посёлка Камское Устье в Татарстане.

Жертвами крушения стали 46-летняя мать с 11-летней дочерью, а также пилот воздушного суда, которому был 41 год. 47-летний мужчина, находившийся на борту, выжил и был госпитализирован в тяжёлом состоянии.