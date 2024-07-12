Майкоп, 12 июля, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Суд в Адыгее арестовал террориста, задержанного за подготовку нападения на православный храм в Майкопе и убийство священнослужителей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Адыгея.

ФСБ РФ/РИА Новости

«Суд арестовал члена запрещенной в РФ международной террористической организации, готовившего нападение на Михайло-Архангельский храм Майкопа, на два месяца», — заявили в пресс-службе.

Подозреваемого отправили под стражу до 10 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ предотвратила вооружённое нападение члена запрещённой в России террористической организации на православный храм в Адыгее. По информации ведомства, террорист планировал убить священнослужителей и охранников, после чего поджечь здание. Мужчина составил схему атаки, приобрёл необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт).

Позднее сам задержанный заявил, что хотел облить здание бензином и поджечь. Он добавил, что готов был зарезать охранников, если бы те оказались в церкви. Также задержанный сообщил, что действовал по указанию террористической организации «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).