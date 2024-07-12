Москва, 12 июля, 2024, 16:37 — ИА Регнум. В Москве семейная пара с маленьким ребенком поругалась с таксистом из-за «неправильного» маршрута. Глава семейства, чтобы видео не попало в сеть, сорвал видеорегистратор и забрал его с собой. Личность пассажира уже установили и вызвали в отдел полиции для дачи объяснений. Об этом ИА Регнум рассказал таксист.

Кадр из видео Таксист Константин Е.

Вечером 9 июля в центре Москвы у 35-летнего таксиста Константина Е. произошел конфликт с пассажирами. Около 23:00 к нему в автомобиль села семейная пара с семилетней дочкой. Пассажиры вызвали такси от Чистых прудов до адреса на Китай-городе, время в пути составляло семь минут. Женщина сказала, что есть ещё более короткий путь, а навигатор показывает неправильный маршрут.

«В процессе поездки, у водителя с пассажирами возник словесный конфликт и он нажал кнопку «Конфликт» в приложении. Таксист остановил транспортное средство и попросил пассажиров покинуть автомобиль», — сообщил источник.

На кадрах, которые Константин передал журналистам слышно, как женщина говорит, что она просила ехать по самому короткому маршруту, потому что ребенок хочет в туалет. Таксист объясняет, что он не может поехать другой дорогой, потому что цена сформирована по конкретному маршруту. После этих слов к конфликту подключился глава семейства.

«Он просто резким движением сорвал видеорегистратор, сломав крепление. Выйдя из машины, мужчина положил видеорегистратор в правый карман надетого на нем пиджака», — рассказал Константин.

После этого пассажиры вышли из машины, сильно хлопнув дверью и послали водителя «к черту». Константин написал заявление в полицию, указав материальный ущерб за украденный видеорегистратор. Полиция установила личность пассажира и 11 июля вызвала мужчину в отдел МВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в московском аэропорту Внуково 5 июня таксисты избили 60-летнего жителя Москвы, который отказался от услуг перевозки. Пострадавший обратился в полицию с заявлением.