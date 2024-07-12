Москва, 12 июля, 2024, 15:26 — ИА Регнум. В существующих условиях диалог по стратегической стабильности между Россией и США по определению невозможен. Об этом 12 июля заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

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Рябков отметил, что на данный момент диалог между Москвой и Вашингтоном сведён к минимуму и это произошло не по вине российской стороны.

Заместитель министра иностранных дел уточнил, что в некоторых аспектах Россия по принципиальным соображениям не подтверждает готовность пойти навстречу США, пояснив, что имеет ввиду диалог по стратегической стабильности и перспективам контроля над ядерными вооружениями.

«Они нас считают противником, который должен потерпеть поражение, наряду с этим, не моргнув глазом предлагают вести такой диалог. Это невозможно по определению», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия готова вести обсуждение вопросов стратегической безопасности только вкупе, а не их отдельных аспектов. Он подчеркнул, что российская сторона не станет обсуждать отдельные, вырванные из общего контекста безопасности элементы.

Представитель Кремля 21 июня отметил, что российская сторона, как ранее заявлял президент Владимир Путин, готова к диалогу США по ядерной безопасности, однако он должен быть комплексным. Песков добавил, что диалог по этим вопросам необходим, потому что в его отсутствие нарастают проблемы с глобальной безопасностью.