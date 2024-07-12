Москва, 12 июля, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Россия не имеет представления о содержании «мирного плана» бывшего президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявил 12 июля заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире Первого канала.

РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Нет, неизвестно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Рябков добавил, что МИД тщательно фиксирует сигналы, которые подаёт в публичном пространстве Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с американским политиком заявил, что Трамп в случае победы на выборах главы государства и возвращения в Белый дом хочет добиться разрешения украинского конфликта. Он назвал беседу с экс-президентом США очередной «миротворческой миссией» после своих поездок в Киев, Москву и Пекин.

Сам Трамп позднее заявил, что украинский конфликт не должен был начинаться. Он добавил, что необходимо срочно добиться установления мира, так как в конфликте погибло слишком много людей.

Ранее американский политик на митинге своих сторонников в Филадельфии пообещал добиться мирного урегулирования конфликта на Украине ещё до своей инаугурации — в случае победы на выборах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что этот план можно рассматривать в том случае, если он будет учитывать ситуацию в зоне боевых действий. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва остаётся открытой к переговорам.