Москва, 12 июля, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Карту москвича с начала 2024 года получили более 509 тыс. человек. Речь идёт как о первом, так и повторном получении карты, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

На сегодняшний день держателями карты являются около 5 млн человек. Из них 1,2 млн — пенсионеры, более 860 тыс. — учащиеся образовательных учреждений, ещё 601 тыс. — жители столицы с инвалидностью.

Статус действующей карты москвича можно на портале mos.ru с помощью нового сервиса, отметил гендиректор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин. После его запуска им воспользовались более 10 тыс. раз.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр Сергей Собянин рассказал о производстве смарт-карт в Москве. Так, столичные предприятия поставляют на отечественный рынок инновационные импортозамещающие товары. В том числе, московские производители разрабатывают умные метки, бирки и смарт-карты.