Москва, 12 июля, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Администрация Москвы в новом микрорайоне Рублёво-Архангельское на западе города построит детский сад и школу, сообщил 12 июля в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

«На территории нового квартала в Рублёво-Архангельском строим детский сад на 350 мест, запланирована школа для 1030 ребят», — написал он.

Собянин подчеркнул, что развитие территории в городе проводят комплексно. При возведении жилья рядом также создают социальную инфраструктуру.

Кроме того, уже утверждена проектная документация на строительство детсада на 275 мест в районе Очаково-Матвеевское. Также в стадии проектирования находится образовательный комплекс на 1050 детей и детский сад на 200 мест

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что инвестор рядом с деревней Яковлево в рамках проекта комплексного развития территории построит образовательный комплекс. В нём будет детский сад на 100 ребят и школа на 150 учеников.