Москва, 12 июля, 2024, 14:56 — ИА Регнум. В дни фестиваля VK Fest на стенде VK Сообществ пройдут дискуссии с топовыми авторами платформ VK. Они поделятся историями о своей карьере и творческом пути. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба VK.

Илья Питалев/РИА Новости

Организаторы фестиваля приглашают гостей присоединиться к паблик-толкам «Открытый чат» от VK Сообществ. Дискуссии пройдут в дни фестиваля 13–14 июля. Авторы платформ VK расскажут о создании и продвижении блогов и поделятся секретами профессионального успеха, планами и мечтами.

В дискуссии примут участие визажист и блогер Елена Юлкина, астролог Василиса Володина, иллюстратор Антон Гудим, стилист Алексей Сухарев, гимнаст Никита Нагорный и блогер и актриса Вера Вольт.

Гости фестиваля смогут задать авторам любые вопросы. Среди авторов самых интересных вопросов VK Fest разыграет призы. Например, авторские метафорические карты от Антона Гудима, а также карточку с автографом одного из хедлайнеров фестиваля: Клавы Коки, Димы Масленникова, Нурлана Сабурова и других.

Подарком гостям VK Сообщества станут секретные автограф-сессии с известными актёрами и спортсменами.

На фестивале также будет проходить VK Квест: гости смогут заработать коины, выполняя задания, а затем обменять их на эксклюзивные призы. Квест начнётся в зоне VK Сообществ. Чтобы принять в нём участие, нужно скачать приложение VK Fest 2024.

В текущем году в VK Fest в «Лужниках» участвуют более 100 инфлюенсеров. Гостей ждут выступления музыкантов и комиков, спортивные челленджи с участием знаменитостей, встречи с лидерами мнений, съёмки шоу, конкурсы и игры. Самые активные фанаты получат возможность выступить вместе со своими кумирами.

Как передавало ИА Регнум, в парке «Лужники» 13 и 14 июля пройдёт VK Fest. По синей дорожке пройдут десятки знаменитостей: ведущие программы «Натальная карта», рэпер Эльдар Джарахов, российский хоккеист Александр Овечкин, актёр Сергей Бурунов, балерина Анастасия Волочкова и другие.

В этом году VK Fest уделяет особое внимание спорту и здоровому образу жизни. Эта тематика отражена в концепции синей дорожки: на подиуме, который стал масштабнее, разместился траволатор — привычные выходы к посетителям фестиваля превратятся в runway-шоу. Технологичные спецэффекты подчеркнут идею представления, а музыкальные номера свяжут все составляющие.

Руководитель VK Fest Зоя Новикова отметила, что синюю дорожку VK Fest по праву можно назвать уникальным и одним из самых ожидаемых событий светской жизни Москвы.

В ходе VK Fest жители России смогут следить за онлайн-трансляцией из «Лужников». Они увидят выступления на столичных Синей и Белой сценах, а также сюжеты с лучшими моментами фестивалей в Уфе, Красноярске, «Сириусе» и Санкт-Петербурге. Билеты на VK Fest можно приобрести на официальном сайте: vkfest.ru.