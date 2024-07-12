Барнаул, 12 июля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Одним из погибших в ДТП на «Чуйском тракте» является заместитель министра промышленности Алтайского края Владимир Локтюшов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Правительство Алтайского края Владимир Локтюшов

«В числе погибших — заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Локтюшов Владимир Михайлович», — заявили в пресс-службе правительства.

Там отметили, что политик возвращался в Барнаул из служебной командировки.

По информации полиции региона, ДТП произошло 12 июля на 218-м км автодороги р-256 «Чуйский тракт». Машина «Тойота Камри» столкнулась с «Ладой Ларгус». Предварительно, два человека погибли, три госпитализированы в медицинское учреждение.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля на автомобильной дороге «Кавказ» в Дербентском районе в результате столкновения пассажирской «Газели» и легкового авто погиб один ребёнок. После ДТП госпитализировали 15 человек. Одна из женщин находилась в тяжёлом состоянии.

10 июля два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Воткинском районе Удмуртии, ещё 22 человека, включая троих детей, пострадали. Экипажи скорой помощи доставили всех пострадавших в Воткинскую городскую больницу.