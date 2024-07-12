Нью-Йорк, США, 12 июля, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Численность населения Земли станет максимальной к восьмидесятым годам XXI века. Такие данные привёл в отчёте департамент по экономическим и социальным вопросам ООН.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

По информации ведомства, к середине 2024 года население планеты выросло почти до 8,2 млрд человек.

«Ожидается, что вырастет ещё на два миллиарда в течение следующих 60 лет, достигнув пика в 10,3 миллиарда в середине 2080-х годов», — отметили в департаменте.

Далее, согласно документу, количество мирового населения начнёт постепенно сокращаться и упадёт к 2100 году примерно до 10,2 млрд.

При этом по данным ООН, в таких странах, как Россия, Китай, Япония и Германия, численность населения уже прошла пик роста и идёт на спад. Рост населения спрогнозировали для США, Канады, Австралии, Бразилии, Индии, Турции, Пакистана, Ирана и Нигерии.

В отчёте указано, что сейчас средняя продолжительность жизни на планете составляет 73,3 года. Она вернулась на уровень до пандемии коронавируса. По прогнозам ООН, к 2054 году она достигнет среднего показателя в 77,4 года.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2024 года в исследовании в журнале Lancet отмечалось, что население Земли в ближайшие десятилетия начнёт сокращаться из-за резкого снижения показателей рождаемости. Авторы подчеркнули, что это произойдет впервые после чумы в XIV веке.

При этом для роста населения Земли показатель рождаемости должен составлять 2,1 ребёнка на одну женщину. В 2021 году этот показатель равнялся 2,23, однако по прогнозу к 2050 году он составит лишь 1,83, а к 2100 году и вовсе упадёт до 1,59. В России же показатель рождаемости к 2050 году может снизиться до 1,33, а к 2100 году — до 1,21.