Москва, 12 июля, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Россия решила приостановить сотрудничество с Японией по морскому промыслу в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

Юрий Смитюк / ТАСС

В ведомстве уточнили, что такое решение приняли для предотвращения возможных инцидентов из-за неисправности маяка, расположенного на острове Сигнальный.

«Недавно японская сторона по дипломатическим каналам в Москве и Токио запросила информацию в связи с «отключением света» на маяке, расположенном на данном острове. При этом сообщений о неисправности от других участников судоходства в этом районе не поступало», ― говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Япония потребовала от российской стороны возобновить стабильную работу маяка для обеспечения безопасного мореплавания, так как японские моряки добывают в этом районе морскую капусту. В свою очередь Россия для предотвращения возможных инцидентов решила приостановить с 15 июля японский промысел возле острова до завершения ремонта на маяке.

В МИД напомнили, что японские рыбаки добывают морскую капусту на компенсационной основе в российском территориальном море в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды в соответствии с двусторонним соглашением от 1981 года.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел Японии Еко Камикава в декабре прошлого года заявил, что Токио хочет возобновить работу по согласованию соглашения о рыбном промысле в районе Курильских островов для японских рыбаков. Он отметил, что власти ведут координацию на разных уровнях, но пока не получили никакого положительного ответа от российской стороны.

При этом в МИД добавили, что японская сторона продолжит работу с Россией с целью осуществления рыболовного промысла.

В декабре Москва и Токио договорились о квотах на рыбный промысел в 2024 году. Стороны условились уменьшить обоюдные квоты на вылов рыбы с 50 тыс. до 44 тыс. т. При этом квота на вылов форели, нерки и кижуча составила 1550 тонн, белого лосося — 500 тонн.