Москва, 12 июля, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Богатейшая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова вышла из российского гражданства. Об этом сообщил портал Tengrinews.

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Президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ «О приёме в гражданство РФ и выходе из гражданства РФ». Согласно документу, глава государства удовлетворил заявление Сулейменовой об отказе от российского паспорта.

Как отмечает Tengrinews, Айдан Сулейменова является дочерью первого министра иностранных дел Казахстана Тулеутая Сулейменова и женой предпринимателя Данияра Абулгазина.

По данным Forbes, Сулейменова владеет компанией ADD Invest Properties, а также долей в ТРЦ Keruen в Астане. По итогам 2023 года она заняла восьмое место в рейтинге самых успешных рантье Казахстана с выручкой 4,3 млрд тенге (790 млн рублей).

Как сообщало ИА Регнум, в феврале стало известно, что миллиардер и экс-владелец компании Coalco International Василий Анисимов в сентябре 2022 года отказался от гражданства России. Теперь приезжает в страну по бизнес-визе. В 1990-е годы он получил паспорт Доминиканской Республики, а в 2022-м стал гражданином Хорватии.