Москва, 12 июля, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Бренд Putin Team Russia стал официальным экипировочным партнёром фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». Об этом 12 июля сообщает пресс-служба бренда.

Putin Team Russia

12 июля стартовал уже ставший ежегодным фестиваль «Сильные фигуры», посвящённый интеллектуальным видам спорта. В этом году бренд Putin Team Russia выступил в роли официального экипировочного партнёра мероприятия. В рамках сотрудничества была создана капсульная коллекция технологичной одежды и аксессуаров в фирменном стиле бренда. В новой рекламной кампании приняли участие выдающиеся олимпийские чемпионы: Максим Опалев и Софья Великая

Putin Team Russia

Ключевые концепты проекта — это характер, стойкость и решительность. Они свойственны сильной и проактивной личности. Мир большого спорта с его динамичным стилем стал источником вдохновения при разработке особой линейки технологичных изделий. В коллекцию вошли футболки, ветровки, шорты, поло, брюки и аксессуары.

Аутдор коллекция отличается комфортом для занятий спортом. Чистые линии, насыщенная цветовая палитра, фирменные детали и особая функциональность одежды обеспечивают максимальное удобство и адаптацию к любым погодным условиям. В изделия добавили технологичную нить rich, благодаря серебру в составе, изделия устойчивы к ультрафиолетовому излучению, износостойки и обладают антибактериальным эффектом

Putin Team Russia

Глава ассоциации «Рослегпром», создатель бренда Putin Team Russia Дмитрий Шишкин отметил, что большой спорт — это сфера интересов для Putin Team Russia и многих других российских брендов. Его влияние сделало моду более функциональной и практичной, а креативная индустрия помогла потребителю под другим углом посмотреть на спорт как сферу для вдохновения и творчества.

«Тенденция набирает популярность с 2023 года, но мы уже давно активно сотрудничаем с выдающимися олимпийскими чемпионами, реализуем совместные коллекции и рекламные кампании. В этом году проект имени президента активно масштабируется», — приводит пресс-служба его слова.

Шишкин отметил, что бренд уже открыл торговые точки в 35 городах России и не планирует сбавлять обороты. Уверенно расширяется ассортиментный ряд, ориентируясь на функциональные, повседневные и комфортные изделия. Капсульная коллекция для «Сильных фигур» — это новый этап в развитии бренда, добавил он.

В рамках рекламной кампании коллекцию представили амбассадоры в лице двукратной олимпийской чемпионки 2016 и 2020 года Софьи Великой и олимпийского чемпиона 2008 года Максима Опалева

Putin Team Russia

Великая отметила, что рада принять участие в презентации капсулы изделий. В основу имидж-проекта была заложена идея волевой, сильной, активной, уверенной в себе и своих возможностях личности. Спорт — путь сильных, заявила двукратная олимпийская чемпионка.

«Для меня участие в рекламной кампании Putin Team Russia — это принципиально новая задача, которая была успешно реализована совместно с командой проекта. Мы создали историю о движении и достижении, лидерском потенциале и уверенной проактивной позиции. Сильный бренд для «Сильных фигур» — встречайте!» — цитирует пресс-служба слова Опалева

Putin Team Russia

Отмечается, что коллекция изделий для спорта Putin Team Russia уже представлена в розничных магазинах и на сайте бренда. Putin Team Russia — это отечественный бренд качественной, технологичной и стильной одежды для повседневных образов и активного отдыха. Вся продукция разрабатывается и производится на первой в России цифровой швейной фабрике «SHISHKIN Uniforn atelier» предпринимателя и дизайнера Дмитрия Шишкина.

Как передавало ИА Регнум, в Москве пройдёт открытый чемпионат по кибатлетике. Турнир состоится с 10 по 12 сентября на ВДНХ. Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома отметила, что первый такой турнир уже показал достижения людей с ограниченными возможностями здоровья и положил начало появлению новых команд из лучших инженеров, конструкторов и пилотов ассистивных устройств по всей стране.

Помимо соревнований, в рамках чемпионата состоится выставка новых средств адаптации и реабилитации. Кострома подчеркнула, что это привлечёт ещё больше внимания к профильным производителям и их продуктам. Кибатлетика — соревнования людей с ограниченными возможностями здоровья в мастерстве владения техническими средствами реабилитации. Она направлена на выполнение базовых движений и действий на протезе.