Москва, 12 июля, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Мировой судья в Москве постановил лишить блогера Асхаба Тамаева водительских прав, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

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«Суд установил, что в отношении Тамаева были составлены два протокола о повторном управлении транспортным средством, не зарегистрированным в установленном законом порядке», — заявили в ведомстве.

Тамаева признали виновным в правонарушениях по ч. 1.1 ст. 12.1 КоАП РФи назначил по каждому из протоколов наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 (один) месяц.

Ранее СМИ писали, что на автомобиле блогера за последний год числилось 47 штрафов на 75 тысяч рублей. В их числе нарушение скорости, неоплата парковки и другие.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина призвала Федеральную налоговую службу, МВД и СК организовать проверки в отношении блогеров Тамаева и Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль). По последнему материалы в СК передали ещё в декабре 2023 года, добавила Мизулина.

В январе 2024 года в Москве сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителей, которые устроили дрифт с фейерверками. В Чечерском проезде и в поселении Воскресенское водители трёх иномарок прямо на дороге запускали фейерверки и двигались по проезжей части с грубыми нарушениями правил дорожного движения. В их отношении составили административные протоколы.