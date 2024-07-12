Москва, 12 июля, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Кнопочным телефоном сегодня пользуется каждый седьмой абонент «МегаФона», чаще всего такие модели выбирают представители старшего поколения и родители школьников. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Пресс-служба МегаФона Каждый седьмой абонент МегаФона пользуется кнопочным телефоном

В «МегаФоне» отметили, что растёт и спрос на кнопочные телефоны Fontel — собственной марки компании. Так, в первом полугодии 2024 года покупатели выбирали аппараты Fontel на 194% чаще, чем в июле–декабре 2023 года. Доля бренда среди всех кнопочных телефонов, проданных в розничной сети «МегаФона» за последний год, составила 30%.

В октябре 2023 года были представлены шесть новых моделей Fontel. Именно с этим специалисты компании связывают повышенный интерес к кнопочным гаджетам в 2024 году.

Кроме того, с января по июнь этого года спрос на аксессуары, выпускаемые в сети «МегаФона» под собственной торговой маркой Stellarway, также активно рос и увеличился на 82% относительно июля-декабря прошлого года. Среди самых востребованных оказались товары для зарядки гаджетов, а также колонки и наушники. Продажи пауэрбанков и гарнитур этой торговой марки выросли на 134% и 127% соответственно.

«Такие покупательские тенденции говорят о доверии потребителя и о качестве продукции, которое мы со своей стороны контролируем на всех этапах производства», — отметил директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов. Он отметил, что в компании фиксируют интерес потребителя и рассматривают возможность расширения ассортиментной линейки товаров собственного бренда для удовлетворения спроса клиентов.