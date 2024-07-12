Астана, 12 июля, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Богатейшая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова отказалась от гражданства Российской Федерации. Об этом 12 июля сообщил портал Tengrinews.

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Уточняется, что 11 июля президент России Владимир Путин подписал указ «О приёме в гражданство России и выходе из гражданства России». Согласно этому документу, казахстанская предпринимательница подала заявление на отказ от российского паспорта.

Айдан Сулейменова является дочерью первого главы МИД Казахстана Тулеутая Сулейменова и супругой казахского бизнесмена Данияра Абулгазина.

По данным журнала Forbes, она занимает восьмое место в рейтинге рантье Казахстана. Сулейменова является владелицей компании ADD Invest Properties и управляет торговыми центрами Keruen City, Talan Gallery и Keruen в Астане, Keruen City в Актобе, а также Baizaar в Атырау.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля стало известно, что миллиардер и экс-владелец компании Coalco International Василий Анисимов в сентябре 2022 года отказался от гражданства России и теперь приезжает в страну по бизнес-визе. Предприниматель в 1990-е годы получил гражданство Доминиканской Республики, а в декабре 2022 года стал гражданином Хорватии.

Журнал Forbes 29 февраля написал, что двое российских предпринимателей, которые входили в список «200 богатейших бизнесменов России», отказались от гражданства РФ. От российских паспортов отказались основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев.