Вашингтон, 12 июля, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Европейский союз готовится к масштабной торговой войне с Китаем из-за пошлин на электромобили и может задействовать «новое оружие». Об этом сообщило издание The Economist.

ИА Регнум

«Европа готовится к большой торговой войне. <…> Возможны дальнейшие конфликты [с Пекином], во время которых ЕС применит новые виды [торгового] оружия», — отметили в издании.

Речь может идти о «карательном» механизме международных госзакупок. Он подразумевает блокировку доступа Китая к государственным тендерам по всей Европе в случае «неповиновения».

Также, по мнению издания, Евросоюз опасается переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа, который уже пообещал ввести десятипроцентные пошлины на весь импорт.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля Еврокомиссия ввела предварительные временные компенсационные пошлины на импорт автомобилей с аккумуляторными электрическими батареями из Китая в связи с якобы выявленными нарушениями в отношении «несправедливой» господдержки при их производстве. По мнению Брюсселя, субсидии для китайских производителей могут нанести ущерб промышленности ЕС. Для компании BYD она составила 17,4%, для Geely — 19,9%, для SAIC — 37,6%.

По мнению доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Твердохлеба, введение ЕС импортных пошлин на китайские электромобили свидетельствуют о том, что Китай становится мировым лидером в этой сфере. Сами же ограничения вводятся в целях снизить конкурентный потенциал КНР. Экономист добавил, что Китай сможет на это отреагировать и оптимизировать расходы на производство автомобилей.

В сентябре 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что заподозрила КНР в предоставлении субсидий предприятиям по производству электромобилей, и запустила специальное расследование. Она пояснила, что глобальные рынки заполнили дешёвые китайские электрокары, а цены на них искусственным образом установили на низком уровне благодаря государственным субсидиям. По словам фон дер Ляйен, это создаёт перекос на европейских рынках

В мае американская газета The Wall Street Journal написала, что администрация президента США Джо Байдена намерена повысить тарифы на импорт электромобилей из Китая в четыре раза. По данным журналистов, тарифная ставка вырастет с 25 до 100%.