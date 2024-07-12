Москва, 12 июля, 2024, 13:24 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про томографию динозавра, залатанную книгами яму и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Цитата из м/ф «Рикки-Тикки-Тави». Реж. Александра Снежко-Блоцкая. 1965. СССР Змея

Центральный федеральный округ

Природа настолько очистилась, что дикие животные не просто вернулись в города, но и стали там хозяйничать. «Москва 2024» передает, что на пляже в подмосковной Балашихе кабан самым наглым образом отобрал у женщины пакет с сосисками и купальник. Удалось ли вернуть хотя бы купальник, история умалчивает. Сосиски кабан точно съел.

В Липецкой области среднерусская фауна внезапно пополнилась страусами: две птицы сбежали с местной фермы. Чтобы их найти, пришлось обращаться в охотнадзор. Тем временем по соцсетям расходились забавные кадры, как по русским полям носятся страусы. Одного страуса, впрочем, уже отловили, сообщает «Липецк 24/7».

А в Воронежской области ловить пришлось водителя, который, вероятно, представил себя героем крутого блокбастера. «Черноземец» пишет, что на дороге два шофера поссорились, один выстрелил другому из ружья в колесо, потом, уходя от погони, устроил ДТП. Когда приехала полиция, один из сотрудников успел запрыгнуть к нему на заднее сиденье и обезвредить. Мужчина был, конечно, пьян.

Северо-Западный федеральный округ

В Красносельском районе Санкт-Петербурга обокрали квартиру инспектора ФСИН. Улов оказался не самым большим: 50 тысяч рублей, мобильный телефон. Но самое странное: вор унес маленькую собачку. Похитителя и украденную чихуахуа ищут, рассказывает «Питерская хроника».

Приволжский федеральный округ

Необычное заявление принесли в правоохранительные органы два жителя Саратова. Они планировали приятно провести время с дамами легкого поведения, но провели неприятно и в одиночестве. Они оплатили аванс, крупную «страховку», но к ним никто не приехал. «А они всего лишь желали любви», — шутят «Новости Саратова и области».

Уходящая неделя вообще была богата на странные правонарушения. Вот, к примеру, и житель Башкирии пытался сбежать от сотрудников ГИБДД на машине… вплавь. Когда его стали настигать инспекторы, он въехал в реку, однако приключение быстро закончилось: машина заглохла и пошла ко дну. Гонщик выбрался и был задержан, авто пришлось доставать трактором, знает Mkset.

В Пензе дурная слава закрепилась за одним проспектом, где постоянно возникают течи, трещины и провалы. Очередную дыру пробовал на днях объехать водитель, но покрытие еще больше просело, а при попытке освободить колесо, асфальт провалился опять и еще глубже. «Типичная история из повседневной жизни Пензы», — грустит «Сурский край».

В Мордовии установили на пляже оригинальную раздевалку — в виде буквы «S» и без дверей. Укрыться там никак не получится. «Когда вошел не в ту дверь из-за того, что не было двери», — иронизирует «Голос торамы».

Южный федеральный округ

Предельно курьезная авария стряслась на Кубани. Двое мужчин купили свинью и решили везти ее в салоне на заднем сидении, как пассажира. В дороге свинья укусила водителя за плечо, он и его приятель от испуга выскочили прямо на ходу, машина врезалась в столб. Свинья оказалась на водительском сидении. «Краснодар и край» пишет, что прибывшие сотрудники ДПС были в замешательстве, как оформить ДТП на свинью.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Ставрополе выпускники во время вручения аттестатов посмотрели на большом экране порноролик. Руководство вуза обвинило во всем хакеров и потребовало от студентов, чтобы те не выкладывали видео выпускного в сеть и не портили имидж университета, передает «Обычный Ставрополь». Но видео там все же появилось.

Уральский федеральный округ

Любите ли вы работу, как екатеринбуржец, который с пробитой головой сбежал ради нее из травмпункта? «Екатское чтиво» сообщает, что 39-летнего мужчину избили хулиганы на улице, сердобольные прохожие доставили его к врачам. Но ответственный уралец оттуда сбежал со словами, что утром должен быть на работе!

Урал ни в чем не отстает от трендов, радуется «Бажовский сказ». В Нижнем Тагиле решили провести фестиваль хоббихорсинга, во время которого люди соревнуются в умении скакать на палках. Судят их по разным параметрам, в том числе начисляют штрафные баллы за «неповиновение лошади всаднику». Суровый имидж Тагила, возможно, заиграет после фестиваля новыми красками.

Сибирский федеральный округ

В Кузбассе медикам на томографию принесли кость динозавра. «Кузня +» пишет, что ее нашли на раскопках возле деревни Шестаково, она от плеча древней рептилии. «Круто, что наша аппаратура позволяет не только спасать людей, но и помогать ученым изучать древнейший мир», — прокомментировали в рентгенолаборатории.

Там же в Кемерово жители заметили непривычную картину: дама выгуливала на улице коврового питона в самом центре города. «Почему у вас змея не в наморднике?» — интересуется «Кузнецкое кайло».

Покупка новых трамваев в Томске обернулась неожиданной проблемой, и три из пяти новых трамваев уже пришлось снять с маршрутов. «Томский очкарик» предполагает, что машины не справились с суровыми томскими рельсами и, «похоже, что обновлять нужно не только трамвайный парк, но и сопутствующую инфраструктуру».

Дальневосточный федеральный округ

В Приморском крае додумались залатать яму на дороге книгами: их просто насыпали в колею. «Не так мы представляли себе интеграцию нацпроектов «Культура» и «Безопасные качественные дороги». Не так», — комментирует «Страновед».

«Надкусыватели бананов»? Бывают и такие. В Улан-Удэ задержали мужчину, который ходил по супермаркету, съедал половину банана и принимался за следующий. Платить отказался. Теперь нетрезвый дегустатор должен не только возместить стоимость пятнадцати испорченных бананов, но и выплатить административный штраф, передает «Ариг Ус».

В Хабаровске придумали для школьников новые классы. К «экономическим», «гуманитарным», «математическим» добавятся… «строительные». «Тридевятое царство» пишет, что школьников-строителей собираются учить в том числе на базе профильных факультетов местных вузов.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 19 июля.