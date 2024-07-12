Москва, 12 июля, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Технические неполадки в работе оборудования Google — это проблемы двухлетней давности. Об этом 12 июля заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, комментируя предупреждение «Ростелекома» о возможных сбоях сервиса YouTube, принадлежащего Google.

Budrul Chukrut/Global Look Press

В «Ростелекоме» проинформировали, что из-за проблем с эксплуатацией оборудования Google и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика наблюдается серьёзная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках.

«Это техническая проблема. О ней заявил только один провайдер — «Ростелеком». У всех провайдеров есть оборудование Google, и проблема возникла ещё два года назад, когда Google прекратила сотрудничество с Россией и оставила оборудование для кэширования трафика YouTube. Оно снижает нагрузку на сети в 10-20 раз. Если оборудование выйдет из строя, у любого провайдера возникнут проблемы с заполняемостью. Провайдеры сами находят решения этой ситуации, поэтому в России не было проблем с ней на протяжении двух лет», — подчеркнул Клименко.

Он допустил, что, вероятно, «Ростелеком» не смог организовать обслуживание серверов. Для других провайдеров это стало конкурентным преимуществом. Заявление «Ростелекома» — это больше запрос к акционерам о предоставлении дополнительных серверов. Остальные провайдеры решают эти вопросы внутри себя технически, поэтому не стоит паниковать, добавил эксперт.

Он рекомендовал относится несерьёзно к сообщениям о якобы намеренном замедлении этого хостинга.

«Роскомнадзор» не будет скрываться за этой историей, поскольку не нуждается в сокрытии своих намерений. Если компания захочет замедлять YouTube, она об этом заявит в открытую. Если процесс пойдёт по негативному сценарию, он будет долгим, за это время наши компании смогут перехватить инициативу, подчеркнул Клименко.

«Если YouTube не сможет работать в России по техническим причинам, вряд ли появится новая аналогичная платформа. В выигрыше будут существующие игроки, которые уже доминируют на российском рынке и способны принять авторов с YouTube. Но пока это не является актуальной темой», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, по информации пресс-службы «Ростелекома», возникли технические проблемы с работой оборудования, принадлежащего Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках. Это оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном YouTube (система Google Global Cache).

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что начиная с 2020 года принадлежащий американской корпорации Google видеохостинг YouTube заблокировал более 200 российских каналов.

Российский видеоблогер и политический обозреватель Станислав Васильев создал петицию на сайте change.org, в которой он потребовал от Google прекратить практику цензуры по всему миру.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что защита права на свободу доступа к информации, плюрализм мнений, свобода слова — всё это пустой звук для Белого дома, Госдепа и тем более для полностью подконтрольной спецслужбам США частной корпорации YouTube.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в России не планируют ограничивать работу YouTube, причиной замедления работы видеохостинга стали проблемы с местным оборудованием компании. Спикер Кремля добавил, что российские компании уже делали официальные заявления о наблюдающихся проблемах с оборудованием, которое не обновляли больше двух лет. При этом он допустил, что российские компании могли обращаться к представителям видеохостинга с просьбой наладить работу ресурса. Но YouTube сам занял определённую позицию на российском рынке, подчеркнул Песков.