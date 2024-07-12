Москва, 12 июля, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Дальнобойными ракетами НАТО уже наносятся удары по территории России, а возможное увеличение дальности таких ударов станет новым этапом эскалации конфликта. Об этом 12 июля на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

AP/TASS

Он напомнил, что огонь такими снарядами, произведёнными в странах Североатлантического альянса, киевский режим ведёт по Луганску, Донецку, Херсону и Запорожью, которые являются российскими территориями.

«Что касается увеличения этого расстояния, то это чистейшей воды провокация, новый, очень опасный виток эскалации напряжённости»,— подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что представители некоторых столиц, в частности Лондона, уже не видят никаких ограничений в этом плане. При этом Песков отметил, что в ряде западных стран выступают против использования Украиной дальнобойных ракет.

«Мы видим страны, которые ещё стараются какой-то баланс всё-таки держать и говорить, что они против такой либерализации режима использования этих дальнобойных ракет», ― добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что несколько недель назад президент США Джо Байден напомнил Киеву, что украинские бойцы могут использовать поставляемые вооружения для ударов лишь по целям вдоль границы. Позиция Вашингтона не изменилась, подчеркнул политик.

Politico со ссылкой на главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака 9 июля сообщило о намерении Украины добиться снятия ограничений. Он пояснил изданию, что Киев намерен прежде всего добиться разрешения применять для ударов по России более дальнобойные ракеты ATACMS.

11 июля глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от главы Белого дома снять запреты на применение оружия по военным объектам на территории России. Недовольство Зеленского объяснялось тем, что ограничения на использование западного оружия якобы снижают эффективность работы ВСУ.

12 июля Байден заявил, что разрешение бить по целям вдоль границы с Россией является краткосрочным. По словам американского лидера, в дальнейшем снятии США ограничений на использование Киевом американского оружия для ударов по России «нет необходимости».

Президент России Владимир Путин в конце мая заявил, что высокоточное оружие большой дальности невозможно использовать без данных космической разведки. Российский лидер уточнил, что выбирать цели для таких ударов и вносить полётное задание могут только специалисты высокого класса на основании полученных разведданных. Российский лидер рекомендовал политикам стран НАТО осознать, что их призывы разрешить ВСУ наносить удары переданным Западом оружием по территории России могут спровоцировать серьёзные последствия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 7 июля отмечал, что у Москвы нет сомнений в причастности Вашингтона к атакам ВСУ. Он уточнил, что без участия США поставленные Киеву ракеты не долетели бы до целей на российской территории.