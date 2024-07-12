Москва, 12 июля, 2024, 13:00 — ИА Регнум. В России не планируют ограничивать работу Youtube, причиной замедления работы видеохостинга стали проблемы с местным оборудованием компании, заявил 12 июля на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Serene Lee/Global Look Press

«Нет, планов таких не было», — сказал он в ответ на вопрос о возможных ограничениях доступа к сервису.

Спикер Кремля добавил, что российские компании уже делали официальные заявления о наблюдающихся проблемах с оборудованием, которое не обновляли больше двух лет.

При этом он допустил, что российские компании могли обращаться к представителям видеохостинга с просьбой наладить работу ресурса. Но Youtube сам занял определённую позицию на российском рынке, подчеркнул Песков.

«Это же не мы были инициаторами. Поэтому компания сама избрала такой путь. Но уход с этого рынка имеет свои технологические последствия», — заключил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля «Ростелеком» предупредил о возможных сбоях в работе YouTube. По информации пресс-службы, возникли технические проблемы с работой оборудования, принадлежащего Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках. Они могут привести к замедлению загрузки и качеству воспроизведения роликов.

Ранее пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что начиная с 2020 года принадлежащий американской корпорации Google видеохостинг YouTube заблокировал более 200 российских каналов.

В РКН отметили, что сервис YouTube массово блокирует каналы российских государственных СМИ, страницы известных отечественных писателей и артистов, которые высказываются в поддержку России и действий властей.