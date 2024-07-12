Москва, 12 июля, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает деталями задержания в Австралии супружеской пары, которая имела двойное гражданство.

Adam Bradley/Global Look Press

«Не располагаем деталями», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Как передавало ИА Регнум, австралийские правоохранительные органы арестовали по обвинению в шпионаже супружескую пару, имеющую российские паспорта. Об этом сообщил местный телеканал АВС со ссылкой на главу федеральной полиции страны Риса Кершоу.

Чету задержали в их доме в Брисбене. 40-летняя женщина, которая служила рядовой в австралийской армии, решила во время своего отпуска тайно посетить Россию. Она позвонила супругу, который остался в Австралии, и попросила его войти в её рабочий аккаунт и переслать информацию. Австралийская сторона считает, что супруги якобы хотели поделиться указанными данными с российскими властями.