Москва, 12 июля, 2024, 12:56 — ИА Регнум. В Москве считают неприемлемым и недопустимым для главы государства допускать неуважительные высказывания в адрес лидеров других стран. Об этом 12 июля заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя очередную попытку американского лидера Джо Байдена оскорбить президента России Владимира Путина.

Алексей Майшев/РИА Новости Президент России Владимир Путин

«Мы по-прежнему считаем абсолютно недопустимым и непозволительным поведение для главы государства, когда он так неуважительно высказывается о главах других государств. Я имею в виду его высказывания в отношении президента Путина. Для нас это неприемлемо», — сказал он.

Песков подчеркнул, что в Москве также считают, что такого рода оскорбительные выпады никак не украшают главу Белого дома, и добавил, что такие действия являются для России абсолютно неприемлемыми.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 11 июля Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне снова позволил себе оскорбительные замечания в адрес российского лидера. Глава Белого дома также обвинил Путина в том, что якобы из-за его действий самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни.

Действующий американский лидер не в первый раз позволяет себе высказывания оскорбительного характера в адрес президента России. Так, в конце мая в ходе выступления перед выпускниками военной академии США в Вест-Пойнте Байден назвал российского лидера «жестоким тираном».

В конце марта глава Белого дома сравнил российского коллегу с «мясником» и назвал его «чистейшим бандитом». В ответ на это Путин пожелал Байдену здоровья и напомнил детскую шутку: «Кто так обзывается, тот сам так называется».

Песков 6 июня отмечал, что оскорбительные высказывания президента США вредят его собственной репутации, а Путин не реагирует на хамские выпады. Пресс-секретарь главы государства добавил, что президент России не станет опускаться до уровня Байдена и не будет отвечать «на подобные наглости».