Москва, 12 июля, 2024, 12:55 — ИА Регнум. В администрации президента России заметили, что весь мир обратил внимание на оговорки главы Белого дома Джо Байдена. Об этом 12 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kay Nietfeld/Global Look Press Джо Байден

«Комментариев здесь быть не может. Понятно, что это оговорки. Понятно, что они, наверное, получили такой широкий резонанс в контексте тех внутриполитических обсуждений, которые мы сейчас всем миром наблюдаем в Соединённых Штатах Америки», ― сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что это внутреннее дело США.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 11 июля на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Байден, передавая слово главе киевского режима Владимиру Зеленскому, назвал его президентом Путиным. Поняв, что он допустил оговорку, и пытаясь исправить ситуацию, глава Белого дома добавил: «Президент Путин. Он победит президента Путина».

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова с юмором отреагировала на эту оговорку. Она в шутку назвала Байдена проросийским кандидатом, которым управляет «рука Кремля». Захарова также пошутила, что теперь российская сторона ожидает «истерик» со стороны Хиллари Клинтон о якобы нападении на американскую демократию и доклада Госдепа США о якобы раскрытии заговора «внутренних террористов».

10 июля президент США допустил очередную оговорку на публичном мероприятии. Обращаясь к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, он заменил слово talking на похожее по звучанию грубое ругательство, говоря о супруге генсека. Смысл фразы должен был заключаться в том, что Байден поговорил с женой Столтенберга.

29 июня во время выступления действующего главы Белого дома на мероприятии в рамках предвыборной кампании Байден перепутал Италию и Францию, обвиняя своего предшественника Дональда Трампа в отказе почтить память павших в мировых войнах солдат.

Агентство Bloomberg написало, что оговорки Байдена и его путаница с именами усилили опасения по поводу его ментального здоровья. Ошибки американского президента вызвали лавину насмешек в интернете.