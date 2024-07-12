Москва, 12 июля, 2024, 12:43 — ИА Регнум. В сети «Перекресток» рассказали о производстве готовой еды. Так, супермаркеты сети предлагают покупателям разные линейки: здорового питания, национальной кухни и премиальные блюда.

Иван Шилов ИА Регнум Перекресток

Более 70% готовой еды «Перекрёстка» — это своё производство, расположенное в Московской и Ленинградской областях. Так, подмосковное отделение снабжает 530 магазинов сети, отгружая до 100 тысяч блюд в сутки. На предприятии внедрена система менеджмента качества FSSC 22 000 (Food Safety System Certification 22 000, схема сертификации системы менеджмента безопасности пищевых продуктов в пищевой цепи поставок), которая основана на международных стандартах ISO и требует строгого контроля за соблюдением санитарии и гигиены.

На сегодняшний фабрика-кухня уже производит порядка 7 тысяч единиц готовой еды в сутки для «Пятёрочки» и «Перекрёстка», после выхода на полную мощность объем выпуска может достичь 70 тысяч. На фабриках-кухнях есть свои физико-химические и микробиологические лаборатории, в которых сырье, полуфабрикаты и готовая продукция проходят проверку на качество ежедневно. Специальная электронная система обеспечивает контроль на каждом этапе производства — от использования материалов до упаковки и отгрузки. А особое проектирование производственных помещений обеспечивает строгую последовательность технологических операций — и не допускает пересечения потоков согласно требованиям санитарных норм.

Большая часть ингредиентов, используемых для готовой еды, производится в России. Кроме того, «Перекрёсток» старается переходить и на отечественную упаковку, в том числе перерабатываемую. По данным сети, уже сейчас 96% упаковки пригодно к переработке, к концу 2025 года этот показатель планируется поднять до 100%.