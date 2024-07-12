Москва, 12 июля, 2024, 12:54 — ИА Регнум. В Москве мошенники обманули 91-летнего ветерана и участника легендарного парада 24 июня 1945 года на Красной площади. Преступники убедили его отдать им 250 тысяч рублей. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Московский городской Совет ветеранов Анатолий Сунцов

8 июля в полицию обратился 91-летний Анатолий Сунцов. Ветеран рассказал, что лишился крупной суммы денег из-за мошенников, которые воспользовались его доверием. 25 июня ему на городской телефон позвонил незнакомец, который представился сотрудником полиции. Мужчина заявил пенсионеру, что выплата пенсии на его счёт якобы будет приостановлена, потому что кто-то под видом родственников ветерана обратился в банк с доверенностью и попытался снять деньги с его счетов. Затем Анатолию Геннадьевичу позвонил другой мужчина, он назвался следователем ФСБ и заверил, что ветерану нужно срочно снять деньги со своих счетов для отправки их на экспертизу. Анатолий Сунцов поверил злоумышленникам и 1 июля попытался снять со счёта 1 000 000 рублей, но в банке в выдаче денег ему отказали. После этого пенсионер отправился в другой банк и снял со своего счета почти 250 000 рублей. Об этом он сообщил мошенникам. Преступники прислали за деньгами курьера к ветерану домой.

«2 июня к 91-летнему заявителю по месту жительства прибыла женщина, пожилого возраста, с тростью для ходьбы. Ей пенсионер передал конверт с денежными средствами в размере 243 973 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению ветерана полиция проводит проверку.

Анатолий Геннадьевич Сунцов родился 7 сентября 1932 года. Его отец погиб на Курской дуге. В память о нём Анатолий Сунцов принял решение стать военным. Он поступил в Суворовское училище. Там он удостоился чести принять участие в первом Параде Победы. Две недели юноши тренировались недалеко от Рижского вокзала, а 24 июня с гордостью маршировали по брусчатке Красной площади. Этот день Анатолий Геннадьевич вспоминает до сих пор. Он служил в ракетных войсках стратегического назначения и закончил службу в должности подполковника.