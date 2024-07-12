Москва, 12 июля, 2024, 12:17 — ИА Регнум. В Государственную думу внесли проект об ужесточении уголовной ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений и антиобщественных действий, сообщил 12 июля в Telegram-канале председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Поправки предложили внести в статьи 150 и 151 УК РФ.

Согласно законопроекту, за вовлечение детей до 14 лет по одиночке и группами в совершение преступления может грозить ответственность до семи лет лишения свободы.

За вовлечение детей в преступность через интернет и других информационно-телекоммуникационные сети предлагается ввести уголовное наказание до шести лет лишения свободы.

Пискарёв отметил, что по статистике чаще всего подростков вовлекают в сбыт наркотиков и психотропных веществ. В прошлом году число таких преступлений увеличилось на 52,3% (с 1,4 тысяч до 2,1 тысяч). Также по словам депутата, подростков нередко привлекают к совершению диверсий. Зачастую общение с ними кураторы ведут в интернете.

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