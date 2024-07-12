Санкт-Петербург, 12 июля, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Погибшей от нападения медведя в поселке Парголово на севере Санкт-Петербурга оказалась дрессировщица Алёна Маслянова. Медведя она держала на своём участке. О гибели сообщил её муж, дрессировщик Максим Маслянов.

Кадр из видео

«Вчера трагически погибла моя любовь, вторая половинка, никем незаменимая выдающаяся артистка цирка Алёна Маслянова», — написал он на странице во «ВКонтакте».

Как сообщало ИА Регнум, трагедия произошла 11 июля в садовом товариществе «Гидроникель», где проживала погибшая. На участке проживали два медведя, один из которых напал на хозяйку и нанёс ей травмы, несовместимые с жизнью. Пострадавшая скончалась на месте, зверь убежал. Позднее его застрелили сотрудники полиции, второй зверь находился в вольере и опасности для окружающих не представлял. Его усыпили на время, чтобы можно было работать на территории.

Ранее жительница бурятского города Нижнеангарска погибла от нападения медведя, когда рыбачила одна на берегу реки. Инспекторы «Бурприроднадзора» и охотники, отмечается в сообщении, застрелили данного медведя, следов других особей обнаружено не было.

1 июня медведица напала на дачника в Охинском районе в Сахалинской области. Инцидент произошёл на окраине села Тунгор. Мужчина шёл на свой дачный участок по лесной дороге, где встретил медведицу с медвежонком. Животное напало, защищая потомство. Мужчину госпитализировали с различными травмами в местную больницу.