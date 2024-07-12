Москва, 12 июля, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Российские пользователи YouTube могут столкнуться с проблемами в работе видеохостинга из-за технических неполадок в оборудовании Google. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба «Ростелекома».

Marijan Murat/Global Look Press

По информации пресс-службы, возникли технические проблемы с работой оборудования, принадлежащего Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках. Это оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном YouTube (система Google Global Cache).

«Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика наблюдается серьёзная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что начиная с 2020 года принадлежащий американской корпорации Google видеохостинг YouTube заблокировал более 200 российских каналов.

В РКН отметили, что сервис YouTube массово блокирует каналы российских государственных СМИ, страницы известных отечественных писателей и артистов, которые высказываются в поддержку России и действий властей.

В РКН пригрозили сервису оборотными штрафами за блокировку российских каналов. Они могут составить от 5 до 10% совокупного размера выручки компании за предыдущий год, но не менее 4 млн рублей, а за повторное нарушение ― от 10 до 20% совокупного размера выручки компании за предыдущий год, но не менее 8 млн рублей.

Российский видеоблогер и политический обозреватель Станислав Васильев создал петицию на сайте change.org, в которой он потребовал от Google прекратить практику цензуры по всему миру. В своей петиции Васильев указал, что против России ведётся настоящая информационная война. Васильев отметил, что платформа YouTube, принадлежащая Google, удаляет каналы российских артистов и создателей контента по национальному признаку. YouTube без объяснений уничтожает многолетние результаты труда этих людей. В то же время видеохостинг демонстрирует целующиеся однополые пары на парадах, подчеркнул автор петиции.

5 июля YouTube заблокировал каналы исполнителей Полины Гагариной, Ярослава Дронова (Shaman), Юлии Чичериной, Олега Газманова, Григория Лепса. Блокировка связана с внесением ряда физических лиц в список Евросоюза в рамках 14-го пакета санкций против РФ.

В январе видеохостинг заблокировал канал режиссёра Никиты Михалкова «БесогонТВ» якобы за многочисленные или серьёзные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что защита права на свободу доступа к информации, плюрализм мнений, свобода слова — всё это пустой звук для Белого дома, Госдепа и тем более для полностью подконтрольной спецслужбам США частной корпорации YouTube.

Захарова добавила, что решение американской корпорации Google, владельца YouTube, заблокировать канал Михалкова — это классический пример политической цензуры и патологической нетерпимости неолиберального Запада к точкам зрения и мнениям, отличным от своих.